Laverita.info - Piccolo, sfuggente ma va con tutto. Pure Marziale restò incantato dal gò

I pesciolini si trovano nei fondali della Laguna di Venezia. Si possono gustare alla brace opfritti, in brodo o con vialone nano per dar vita a un ghiotto risotto. Vanno spinati con pazienza. E si usano anche per insultare.