Anteprima24.it - Piazza Vanvitelli: locale chiuso per 20 giorni

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Vomero, ha disposto la sospensione per 20dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio commerciale in zona Vomero.In particolare, nella notte tra il 15 ed il 16 marzo, gli agenti delCommissariato erano intervenuti nell’area esterna attrezzata dell’attività in commento ed avevano accertato che, poco prima, vi era stata una violenta lite tra giovani, scaturita da futili motivi, a seguito della quale due ragazzi erano rimasti feriti.L’immediata attività di indagine esperita dagli agenti, unitamente alla descrizione fornita dai presenti al momento dei fatti e alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo teatro dell’evento delittuoso, aveva consentito di individuare alcuni dei corrissanti.