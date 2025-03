Ilgiorno.it - Piazza 5 Giornate, nuova vita e più colori al monumento simbolo della milanesità. Ora uno studio sulle ossa sepolte

Milano – Aveva diverse cromie alla sua realizzazione ilalle Cinquedi Milano realizzato in 13 anni dallo scultore Giuseppe Grandi per omaggiare l'insurrezione che portò brevemente la città a liberarsi dalla dominazione austriaca dal 18 al 22 marzo 1848. MilanodiCinquefoto Salmoirago Il progetto Lo ha confermato il restauro iniziato lo scorso autunno all'opera che si trova inCinque: in lega con una percentuale maggiore l'obelisco di 23 metri, dunque più rossiccio, in lega con una percentuale maggiore di stagno le cinque figure femminili che rappresentano le cinque, più chiare e luminose. Realizzato grazie alle microcamere e a nuove tecnologie anche un esame all'interno del, propedeutico all'ingresso dei restauratori che, grazie a una scala interna, si occuperanno fra l'altro di risolvere i problemi di infiltrazioni e delle condense, che hanno favorito il degrado delle voltecripta in cui sono stati sepolti i caduti, dove si verificano problemi di umidità e di risalita del terrapieno.