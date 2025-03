Lanazione.it - Philips Hue Go: offerta imperdibile su Amazon per la lampada smart portatile

La gamma di prodottiHue è, sempre più, un punto di riferimento del settore dellaHome, con tanti prodotti interessanti che possono rendere la propria casa ancora più intelligente. Uno di questi prodotti è laHue Go, laintelligente che può trovare varie destinazioni d'uso in casa grazie a un design ricercato e a tante funzionalità. Con l'in corso suè ora possibile acquistare il modello in questione con un prezzo scontato di 73,90 euro. Da segnalare, inoltre, che c'è promo aggiunta per chi acquista due unità della Hue Go. In questo caso, infatti, sfruttando uno sconto del 40% il prezzo si riduce a 118,24 euro (meno di 60 euro per unità). La Hue Go è venduta direttamente da. Acquista laHue Go a prezzo superHue Go:suLa Hue Go è unache può essere controllata direttamente dall'app dedicata, tramite Bluetooth oppure, utilizzando un Bridge Hue, può essere gestita in modo ancora più, con il controllo vocale e la possibilità di accedere a v arie funzionalità extra, come la regolazione dell'intensità della luce, l'impostazione di una sveglia e molto altro ancora.