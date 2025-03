Thesocialpost.it - Perugia, massacra di botte la fidanzata e poi inscena un finto incidente: arrestato 25enne

Una brutale aggressione ha sconvolto la comunità di Fratta Todina, dove un uomo di 25 anni è statocon l’accusa di aver picchiato violentemente la compagna e di aver poi tentato di mascherare l’accaduto simulando unstradale. La vittima, una donna di 49 anni, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di.Un’aggressione mascherata daSecondo le indagini condotte dai carabinieri, l’uomo avrebbe aggredito la donna nella serata del 21 marzo, colpendola ripetutamente al volto e al torace, fino a causarle la frattura di ben 13 costole. La violenza sarebbe scaturita da un litigio per futili motivi. In seguito, nel tentativo di coprire l’accaduto, ilavrebbeto und’auto nella mattinata successiva, sperando così di giustificare le gravi ferite riportate dalla compagna.