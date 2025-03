Scuolalink.it - Percorsi abilitanti 60 CFU: molti docenti esclusi dal secondo ciclo rischiano di perdere il PNRR 3

Leggi su Scuolalink.it

di restaredaida 60 CFU e, di conseguenza, di non poter partecipare alle assunzioni previste dal3. La preoccupazione cresce tra gli insegnanti che temono di non riuscire ad ottenere l’abilitazione in tempo utile. Frequenza annuale deila riforma della formazione iniziale e del .60 CFU:daldiil3 Scuolalink.