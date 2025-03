Ilfoglio.it - Perché vedere U.S. Palmese dei Manetti Bros

Palmi. Oggi. Profondo sud. Forse neanche tanto profondo, ma il film deilo fa sembrare tale, per amor di colore locale e di sceneggiatura. Qualcosa deve succedere, ma intanto ci sono i bar, la Gazzetta dello sport, le trasmissioni calcistiche di Sky con Fabio Capello in studio, e le telecronache con battibecco (normale, quando si moltiplicano i commentatori, che a loro volta descrivono quel che sullo schermo si vede, e gli appassionati vedrebbero e capirebbero da soli). E dunque, nel paesello che – volendo attirarci insulti e pernacchie – pare uscito da un film di Leonardo Pieraccioni, arriva Etienne, calciatore milionario cresciuto nella banlieue parigina, e spedito in mezzo al nulla (i palmesi stiano calmi, parliamo del film) per ripulire la propria immagine. Che il campionato di calcio avesse questi metodi educativi – “fai i capriccinon vuoi mangiare la minestra? ti spediamo tra i bambini che la minestra non ce l’hanno” – non lo sapevamo, ma è sempre bello imparare qualcosa.