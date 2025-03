Oasport.it - Perché non si sono fatte le discese di sci alpino: Brignone e Odermatt in trionfo senza gareggiare

Prima la tanta neve riportata presente fuori traccia, poi la rottura di un mezzo per pulire la pista e la predei soli lisciatori per permettere il via della gara, con partenza abbassata, infine il vento:state cancellate lelibere delle Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci, in programma a Sun Valley.A fare festa in Idaho (Stati Uniti)principalmente due atleti: la prima è Federica, la quale con sole tre gare in calendario in classifica generale guida con 1454 punti, ed è ora aritmeticamente irraggiungibile, avendo 382 lunghezze di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda a quota 1072.La festa per l’azzurra, però, è doppia,a seguito della cancellazione odierna si impone anche nella graduatoria di specialità con 384 punti, davanti all’austriaca Cornelia Huetter, seconda a quota 368, mentre è terza Sofia Goggia con 350.