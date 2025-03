Cultweb.it - Perché i medici indossano il camice bianco? Fu una grande rivoluzione

Ilè un simbolo distintivo della professione medica, ma la sua adozione non è stata immediata. Questo indumento, oggi associato all’igiene e alla competenza, ha una storia che affonda le radici nella necessità di garantire sicurezza e professionalità nel campo dellana.Fino al XIX secolo, inon indossavano il, bensì abiti scuri, spesso neri, simili a quelli dei sacerdoti. Questo colore rifletteva la solennità della professione, ma non garantiva igiene. Sul nero, infatti, non era possibile vedere macchie e sporco con conseguenze letali per i pazienti. Spesso, infatti, ignorando la sozzura i batteri venivano trasportati da una parte all’altra dai, creando delle vere e proprie epidemie.La svolta avvenne con l’avvento dellana moderna e delle teorie microbiologiche di Louis Pasteur e Joseph Lister, i padri dell’igiene, che dimostrarono il ruolo dei germi nella trasmissione delle malattie.