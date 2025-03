Oasport.it - Perché Alcaraz non può superare Sinner fino al suo rientro. E negli Slam arriveranno le cambiali massime…

Prematura eliminazione per lo spagnolo Carlos, testa di serie numero 2 del torneo ATP Masters 1000 di Miami: nella classifica mondiale live Jannikresta primo a quota 10330, davanti ad Alexander Zverev, il più immediato inseguitore, con 7595, a -2735, mentre in terza posizione resterà lo spagnolo a quota 6720, a -3610.alla fine della squalifica, che si esaurirà il 4 maggio, Jannikperderà 1600 punti, ed a Roma ripartirà da quota 9730, mentre nei prossimi torneidovrà rinunciare a soli 200 punti: in palio nelle prossime settimane ci saranno 2500 punti, con i Masters 1000 di Montecarlo e Madrid ed il 500 di Barcellona.Qualora lo spagnolo dovesse vincere tutti i tornei in questione, si isserebbe a quota 9020, rimanendo alle spalle dell’azzurro di 710 punti lunedì 5 maggio: l’iberico potrebbe quindi scavalcaresoltanto al termine del torneo di Roma, saltato da entrambi lo scorso anno (non difendono punti).