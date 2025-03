Ilnapolista.it - Per Spalletti le palle inattive sono un incubo, contro la Germania ha tradito soprattutto Bastoni (Corsera)

L’Italia disubisce troppi gol e tutti (più o meno) in modo simile.lasaltate le marcature in area di rigoreda parte di, eccelso nella verticalizzazione e in costruzione ma non esattamente un marcatore nell’uno--uno difensivo sui cross dagli esterni. Come riporta il Corriere della Sera,starebbe giustamente pensando di inserire Buongiorno nella gara di ritornolaa Dortmund, sia per l’infortunio di Calafiori sopraggiunto sia perché il difensore del Napoli è il più forte marcatore della Nazionale (e forse della Serie A insieme ad Acerbi ndr)., l’della Nazionale di(Corriere della Sera)Di seguito quanto spiega a riguardo il Corriere della Sera:“Nelle ultime 11 partite soltanto una volta,il Belgio in trasferta, la Nazionale ha mantenuto la porta inviolata.