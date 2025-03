Amica.it - Per l’abito da sera ultra sexy o per quello da sposa, è un grande classico che non smette di far sognare

Ha avuto il suo momento d’oro negli Anni 50 e 60 e da allora ha mantenuto intatto il suo fascino. Stiamo parlando dello scollo a cuore che in quel periodo spiccava su abiti dalla vita stretta e vaporosa ma che poi ha saputo trasformarsi in mille modi diversi. Lo scollo a cuore ha infatti la capacità di sapersi adattare ad abiti, bustier, reggiseni e body con o senza spalline, declinato in tessuti fluidi e avvolgenti o più strutturati e scultorei. Questa sua multiforme anima ha però come comune denominatore unafemminilità e il fatto di poter incontrare il favore di tante fisicità diverse.Non stupisce che sia quindi spesso scelto perdao per outfit riservati ad occasioni speciali.