Pepito Day, l'ultima partita di Rossi al Franchi. Le parole degli ex compagni e le formazioni ufficiali

Firenze, 22 marzo 2025 - E' cominciato il pomeriggio del, organizzato in onore di Giuseppe. IlDay si sta svolgendo sotto la fitta pioggia di Firenze, città cheha scelto per la sua ultima, quella che celebra la sua carriera e il suo talento, troppo spesso frenato dagli infortuni. Fiorentina, Giuseppetorna a Firenze. Ecco la presentazione del 'Day' Nel prehanno parlato alcuni suoi exnella zona mista allestita per l'occasione. Seba Frey ha fatto il punto anche sul momento viola. "E’ tornata l’euforia dopo la vittoria sulla Juventus, quella è unamolto sentita. Oggi festeggiamoche è entrato nel cuore di tutti proprio per unacontro la Juve". Con lui c'è anche Luca Toni, che parla di Kean. "Siamo qui per, è sempre bello tornare a Firenze.