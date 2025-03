Calciomercato.it - Pepito Day, De Rossi alla festa per Giuseppe Rossi: ecco la risposta su Ranieri alla Roma | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

L’ex capitano e allenatore giallorosso presentepartita che celebra l’attaccante italoamericano al ‘Franchi’ di Firenze: così ha replicatodomanda suOggi al ‘Franchi’ di Firenze si celebra, uno degli attaccanti più iconici entici per certi versi degli ultimi 10 anni. IlDay è un concentrato di amici ed ex compagni, campioni venuti dall’estero per ricordare le esperienze dial Villarreal (Godin e Senna, ma anche mister Pellegrini), al Manchester United (c’è Vidic) ma anche in Nazionale, al Parma e ovviamenteFiorentina. Da Aquilani a Vargas, da Pizzarro al Re Leone Batistuta.Daniele De– calciomercato.itC’era anche Daniele De, con cui ha condiviso l’avventura in azzurro e anche per qualche settimanaSpal con DDR allenatore: “Giocatore incredibile, ragazzo squisito, fantastico.