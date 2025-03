Velvetgossip.it - Peparini e Muller condividono immagini esclusive del battesimo delle figlie e una dolce novità

Sabato 22 marzo 2025, il programma Verissimo torna su Canale 5 con un episodio ricco di emozioni. Gli ospiti di punta di questa puntata sono Andrease Veronica, che esprimono il loro entusiasmo per il ritorno in trasmissione. La coppia, spesso presente nel salotto di Silvia Toffanin, condivide le gioie e le sfide del loro primo anno da genitori. “Questo primo anno è stato gioioso – affermano – le nostresono una fonte di immensa felicità, non possiamo immaginare la nostra vita senza Ginevra e Penelope”.Andreas coglie l’occasione per parlare del figlio di Veronica, Daniele, frutto del precedente matrimonio con Fabrizio Prolli, e della delicata fase dell’adolescenza che sta attraversando. “Tra noi c’è sempre stata affinità, ma mi rendo conto di quanto sia complesso quel periodo.