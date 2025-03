Inter-news.it - Pellegrini il ‘nuovo Mkhitaryan’? Inter non chiude le porte

Lorenzoè uno dei nomi su cui sta ragionando l’in vista della prossima stagione. Il calciatore italiano potrebbe rendersi protagonista di una staffetta con Henrikh Mkhitaryan nel centrocampo nerazzurro.IL PUNTO – Lorenzopotrebbe lasciare la Roma a fine stagione, con l’che è tra le squadre piùessate per tentare l’affondo nella sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un calciatore di qualità che possa far propri gli insegnamenti di Henrikh Mkhitaryan al fine di rappresentarne il sostituto quando l’armeno lascerà la compagine meneghina. Il centrocampista giallorosso, in questo scenario, potrebbe rappresentare una figura in grado di ovviare alla futura assenza di un pilastro del centrocampo dell’come l’armeno.sul taccuino dell’: come si inserirebbe nel contesto di Inzaghi?MECCANISMI TATTICI – Le geometrie di gioco dell’di Simone Inzaghi sono estremamente complesse e ricercate.