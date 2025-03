Ilrestodelcarlino.it - Pellegrini di speranza, in 2mila a Roma con il cardinale Zuppi: “Cambiamo il mondo”

Bologna, 22 marzo 2025 – Un cammino di. Sono le 5.05 del primo sabato di primavera. La giornata si prospetta nuvolosa e fresca, anche se il cielo è ancora buio sopra di noi, partiti in treno charter da Bologna, direzione. L’occasione è il pellegrinaggio giubilare guidato dall’arcivescovo eMatteo, presidente della Cei. Le lunghe camminate non lo scalfiscono, sembra non sentire la stanchezza tipica di chi ha dormito poco. La sua è una stretta di mano calda, che ricambia con entusiasmo il sorriso di chi gli rivolge il saluto. Il clima è gioioso escherza con tutti. Passando per i vagoni l’arcivescovo è del tutto a suo agio. Vuole stare con le persone che vivono il viaggio e ha un aneddoto per ogni fedele che incontra. Soprattutto quando un mare di gente lo acclama nella nuova piazza Pia.