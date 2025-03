Movieplayer.it - Pedro Pascal balla per Spike Jonze: il nuovo commercial Apple è un piccolo capolavoro

Leggi su Movieplayer.it

Il regista di Essere John Malkovich e Lei torna dietro la macchina da presa per uno spot di pregio dedicato alle stagioni del cuore e alla musica che contamina lo spirito e l'ambiente circostante. Da vedere e rivedere.lo ha fatto ancora. Lo fa sempre, ad essere onesti, ed è questo che rende terribilmente più difficile la sua ormai troppo lunga assenza dalla regia di un lungometraggio (il suo ultimo è Lei, uscito nel 2013, ben 12 anni fa). In questa interminabile pausa sabbatica dal cinema live-action,ha comunque continuato a divertirsi con il suo primo e grande amore, i videoclip, tra musica e spot, web e tv. L'autore americano è un nome tra i più stimati, richiesti e conosciuti nel mare magnum deistatunitensi, e questo sin dal suo esordio in tema nel .