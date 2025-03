Inter-news.it - Paz, all’Inter tutti lo vogliono: priorità assoluta! Tre posizioni – CdS

L’Inter ama follemente Nico Paz, ecco perché la società nerazzurra, scrive il Corriere dello Sport, ci proverà fino all’ultimo per tentare il grande colpo. Si configurano tre.LA SITUAZIONE – Laè Nico Paz. L’Inter non ha dubbi e per Inter si intende tutto l’ambiente: dalla dirigenza allo stesso Simone Inzaghi. Dei tifosi non ne parliamo, si sogna l’arrivo del talento argentino. Ma per arrivare a Paz, Viale della Liberazione dovrà superare due ostacoli non banali: il Real Madrid, proprietaria del cartellino, e il Como, attuale squadra del ventenne di Tenerife. Nei giorni scorsi, si è parlato di un vertice a Valdebebas tra Ancelotti e Fabregas, dove si è ribadita la volontà di entrambi i club di non cedere Paz, ma di trovare un’altra soluzione. Ossia quella di far rimanere il giocatore al Como, almeno per un altro anno.