Patty Pravo e il giro in 500 con Jimi Hendrix a Roma | Eravamo pieni di fumo E ci fermò la polizia

Leggi su Open.online

a 76 anni non ha intenzione di fare testamento: «Ah ah non direi proprio, sono viva e vegeta». La ragazza del Piper festeggia un nuovo singolo: Ho provato tutto. Il testo è di Francesco Bianconi, cantante dei Baustelle: «È stato bravissimo: ha fatto un ritratto perfetto della mia vita, dei miei incontri, ma anche delle mie disavventure, mi ci riconosco parola per parola». Il brano è «un bilancio, racconta realmente quanto ho sperimentato, sempre nel segno della libertà, in tutti i campi, a partire dalla musica», dice oggi al Corriere della Sera. «Non mi sono mai fermata a un genere, ho spaziato, dal nazionalpopolare, all’elettronica, al rock fino al blues. E non sempre ho incontrato il favore della critica, ma me ne sono fregata ogni volta», aggiunge.LsdNel brano cita l’Lsd.