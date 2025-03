Bergamonews.it - Passione Harley Davidson, l’11 maggio appuntamento nelle valli bergamasche

Bergamo. Coltivare ciò che si ama è come inseguire un piccolo sogno che può trasformarsi in un progetto di vita. Lo testimonia Giacomo Rota, 54 anni, nella vita parrucchiere, animato dallaper le. Magari datate, come quelle che si vedono nei film. Rota fa parte dell’associazione sportiva dilettantistica (ASD) “I Fanatici del 1340”.Il 1340 è un motorestorico che appartiene alla Golden Age dell’, motori con i vecchi motori ancora ad aste bilancieri, con il carburatore e con l’aria da tirare.Come nasce questa? Sono un appassionato da molti anni di vecchiee faccio parte di questa associazione da tre. Abbiamo creato un registro, il REI, il Registro Evolution Italia, nel quale abbiamo iniziatoa scambiarci idee e suggerimenti per aggiustare la moto.