Lanazione.it - Parte da San Giuliano l'indagine sulla qualità della connessione internet

SanTerme, 22 marzo 2025 - Il comune di SanTerme rilancia l'iniziativa che la Regione Toscana ha lanciato, nell'ottica di migliorare continuamente sia il monitoraggio che l'attuazione delle numerose iniziative di dispiegamento di reti di connettività a banda ultralarga e di radiocomunicazioni di nuova generazione, per aggiornare la mappaturasituazioneconnettività nei comuni toscani. "Laè ormai indispensabile per lavita e lo sviluppo di un territorio - afferma l'assessore all'informatizzazione del comune termale Marco Balatresi -. Ancora oggi però è necessario adoperarsi per i cittadini e le imprese nel tentativo di procurare un accesso stabile e veloce, soprattutto in un’epoca in cui la tecnologia digitale spinge la crescita economica e sociale.