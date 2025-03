Inter-news.it - Parma-Inter, biglietti pronti: ecco quando sarà possibile acquistarli

Leggi su Inter-news.it

Nel fittissimo calendario nerazzurro del mese di Aprile è prevista anche. A breveacquistare iper il match del Tardini:tutte le informazioni sulle fasi di vendita.AL VIA – Dopo il 3-1 dell’andata in favore dei nerazzurri, ottenuto a San Siro lo scorso dicembre, ci si prepara al ritorno del match contro i gialloblù,, valida per la trentunesima giornata di Serie A, è in programma sabato 5 aprile, alle ore 18.00. Simone Inzaghi, in quest’occasione, si scontrerà con l’ex nerazzurro Christian Chivu, diventato poche settimane fa l’allenatore dei parmigiani. A breve saranno disponibili idi, in scena nella cornice dello Stadio Ennio Tardini. Il club gialloblù, per questo, informa sulle fasi di vendita dei tagliandi e sulle date in cui saranno disponibili per l’acquisto.