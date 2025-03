Napolitoday.it - Parcheggio mio, quanto mi costi: da 50 cent a 15 euro all'ora. Ecco la mappa di tutte le tariffe a Napoli quartiere per quartiere

Leggi su Napolitoday.it

Parcheggiare aè sempre di più un lusso. È questo il quadro che emerge disegnando unadelledi parcheggi, garage e autorimesse pubblici e privati in città. E non è un caso. La densità abitativa registra numeri da record in città. Gli 8 mila 566 abitanti per chilometro.