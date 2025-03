Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco vuole affacciarsi dal Gemelli “per un saluto e una benedizione” dopo l’Angelus di domenica

tornare a rassicurare i fedeli. Il pontefice, ha fatto sapere la Sala Stampa Vaticana in una nota, ha intenzione didal Policlinico Agostinodi Roma “per une una” al termine deldi domani,23 marzo.Il pontefice non reciterà, che verrà distribuito in forma scritta come nelle scorse settimane. Bergoglio è ricoverato dal 14 febbraio scorso e non verrà dimesso a breve, tuttavia negli ultimi giorni, con i consueti bollettini diffusi dall’ufficio stampa della Santa Sede, è trapelato un miglioramento delle condizioni di salute.non è più sotto ventilazione meccanica ed è stata ridotta la ventilazione ad alti flussi diurna. Anche le infezioni vengono definite, dal bollettino del 19 marzo “sotto controllo” e il Pontefice fa progressi con la fisioterapia motoria e respiratoria, oltre ad avere analisi nella norma e stabili.