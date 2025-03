Lapresse.it - Papa Francesco torna in pubblico: domenica si affaccia dal Gemelli per saluto e benedizione

tornerà domani,23 marzo, a farsi vedere in, a più di un mese dal suo ricovero al Policlinicodi Roma in seguito a una polmonite bilaterale: il Pontefice ha intenzione dirsi da una finestra dell’ospedale per une unaai fedeli, al termine dell’Angelus che verrà distribuito in forma scritta come nelle scorse settimane. Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana. Il #ha intenzione dirsi domani dal #poco dopo le 12.00 per une per impartire la. Il testo dell’#Angelus sarà diffuso come le scorse domeniche.— Vatican News (@vaticannewsit) March 22, 2025