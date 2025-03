Notizieaudaci.it - Papa Francesco torna a Santa Marta dopo 37 giorni di ricovero: ‘Si affaccerà per una benedizione’

Leggi su Notizieaudaci.it

ha sconfitto la polmonite bilateraleDalalle crisi, dai bollettini medici alle preghiere dei fedeli. Poi i miglioramenti, il vocale, la prima foto e il tanto atteso annuncio delle dimissioni dall’ospedale. Trentasettelascerà domenica 23 marzo il Policlinico Gemelli e, dove continuerà la convalescenza tra le mura vaticane. Prima di lasciare il nosocomio sidal decimo piano della struttura per una benedizione. Dovrà restare a riposo in convalescenza per almeno due mesi. La polmonite bilaterale è sconfitta ma ci sono altri acciacchi da monitorare costantemente. Due volte in pericolo di vita, convalescenza di almeno due mesiUn lungodurante il quale nono sono mancati i motivi di apprensione con Bergoglio che almeno in due circostanze è stato in pericolo di vita.