Papa Francesco torna a casa | due mesi di convalescenza a Santa Marta

Il, a distanza di quasi quaranta giorni dall'inizio del ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale, domani. Dopo l'Angelus, che non pronuncerà ma che sarà diffuso solo in forma scritta, Bergoglio, salvo cambiamenti dell'ultimo momento, si affaccerà dal Policlinico per un saluto e una benedizione al termine della lunga degenza. Lo desidera tanto. Quindi prenderà la strada di. Lo attende un periodo di riposo e di«di due», come hanno spiegato i medici del Gemelli, in un briefing con la stampa nel quale sono state annunciate al mondo le dimissioni dall'ospedale. «?Ilnon è mai stato intubato, è sempre rimasto vigile, orientato e presente. Verrà dimesso domani in condizioni cliniche stabili da almeno due settimane. Ovviamente da parte di tutta l'equipe medica c'è la prescrizione di continuare parzialmente le terapie farmacologiche che dovrà effettuare per molto tempo per via orale ed è molto importante la raccomandazione di un periodo di riposo inper due».