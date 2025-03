Ilfogliettone.it - Papa Francesco si affaccia dal Gemelli: un momento storico di speranza e fede

Leggi su Ilfogliettone.it

Dopo oltre un mese di ricovero per una doppia polmonite,è pronto a fare la sua prima apparizione pubblica. Domani, al termine dell’Angelus che verrà distribuito in forma scritta, il Pontefice si affaccerà da un balcone del Policlinico Agostinodi Roma per salutare ili radunati sotto le finestre della palazzina dove è in cura. L’annuncio, diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, ha acceso un’ondata di emozione tra i pellegrini e i cittadini riuniti nei pressi dell’ospedale.Vatican Media sarà presente per documentare l’evento con riprese video e immagini che saranno trasmesse in tutto il mondo. Un gesto semplice ma simbolico, che testimonia la volontà del Santo Padre di mantenere un legame diretto con la sua comunità nonostante le difficoltà fisiche che ancora lo limitano.