Lettera43.it - Papa Francesco si affaccerà dalla finestra del Gemelli dopo l’Angelus per una benedizione

Domenica 23 marzosidall’appartamento al decimo piano del Policlinicodi Roma, dove è ricoverato dal 14 febbraio, per un saluto e unaal termine del, il cui testo verrà distribuito in forma scritta come nelle scorse settimane. Lo ha reso noto la Sala stampa vaticana. Nella giornata di venerdì 21 marzo dalle finestre dell’appartamento riservato alsi sono visti alcuni addetti prendere delle misure, probabilmente per allestire una pedana utile a sollevaresenza sforzi eccessivi per affacciarsi. Sempre il 21 marzo la Santa Sede ha aggiornato sulle condizioni di salute di Bergoglio, che resta stabile con alcuni piccoli miglioramenti dal punto di vista motorio e respiratorio.Ceri e rosari per(Getty Images).