Papa Francesco sarà dimesso domani dall'ospedale Gemelli

sta migliorando elascerà il Policlinico, dove è ricoverato dal 14 febbraio. Le sue dimissioni saranno "protette", e la convalescenza proseguirà a Casa Santa Marta per almeno due mesi.L'annuncio fatto nei giorni scorsi sulla possibilità che il Pontefice si affacciasse dopo l’Angelus domenica suggerisce ora che lo farà direttamente dal Vaticano e non dall'ospedale. "La buona notizia che tutto il mondo aspetta:il Santo Padre viene, torna a Santa Marta", ha dichiarato il professor Sergio Alfieri durante un briefing con la stampa dal Policlinico.“in convalescenza protetta,, in condizioni stabili ormai da due settimane. Il periodo di riposo a Casa Santa Marta continuerà e il Ponteficein convalescenza per almeno due mesi”, ha spiegato Alfieri, che guida l’équipe medica responsabile delle cure del