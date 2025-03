Tpi.it - Papa Francesco sarà dimesso domani dal Gemelli: “Condizioni stabili da due settimane”

Leggi su Tpi.it

, come sta,di salute. I medici del: “da duedal Policlinico, dove è ricoverato dal 14 febbraio per un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie. “Ilè in dimissione”, hanno annunciato i medici. “a Santa Marta”.Aggiornamenti che rassicurano i fedeli dopo oltre un mese di preghiera per il miglioramento delledi salute del Pontefice. “Il, è inormai da due”, ha fatto sapere il professor Sergio Alfieri, responsabile dell’equipe medica che ha in cura Jorge Bergoglio al Policlinico. “Il periodo di riposo a Casa Santa Marta continuerà”, ha però precisato. “Il Ponteficein convalescenza per almeno due mesi”.