Secoloditalia.it - Papa Francesco rompe il silenzio con ironia: “Sono ancora vivo!”. Domani tornerà a Santa Marta

«Il Santo Padre è in dimissione,». Parole semplici, ma cariche di sollievo e gratitudine, quelle pronunciate oggi dal professor Sergio Alfieri, il medico che da 37 giorni coordina le cure dial policlinico Gemelli. Dopo una degenza lunga, difficile e segnata da momenti critici, Bergoglio è pronto a l’ospedale. L’anima della Chiesa si appresta a riabitare la sua dimora terrena, mentre l’intera comunità cattolica e romana tira un respiro di sollievo.pronto a tornare aIl Pontefice era stato ricoverato il 14 febbraio per «un’insufficienza respiratoria acuta dovuta ad una infezione polimicrobica». Virus, miceti e batteri – una triade insidiosa – avevano causato «una polmonite bilaterale severa» che ha richiesto cure intensive e combinate: «farmacologiche, ossigenoterapia ad alti flussi e ventilazione meccanica non assistita».