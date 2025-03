Quotidiano.net - Papa Francesco migliora: vuole affacciarsi dal Gemelli per un saluto e la benedizione

Roma, 22 marzo 2025 – Piccolimenti per, che domani ha intenzione didal, poco dopo le 12, per une per impartire la. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede. Stando agli aggiornamenti diffusi ieri, 21 marzo, il, che non ha ricevuto visite, resta “stabile con alcuni piccolimenti dal punto di vista motorio e respiratorio” I giorni sono trascorsi tra la terapia farmacologica, le fisioterapie respiratoria e motoria attiva, la preghiera e un po' di lavoro. La notte non usa più la ventilazione meccanica con la mascherina, ma l'ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali e di giorno usa sempre di meno gli alti flussi. Il prossimo bollettino medico è atteso non prima di lunedì. Intanto, secondo quanto si apprende, sarà l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa) ad animare questa sera alle 19.