Papa Francesco medici del Gemelli | Domani sarà dimesso

“La buona notizia che immagino aspetti tutto il mondo è cheil Santo Padre è in dimissione.il Santo Padre tornerà a Santa Marta”. Idiaprono con questo annuncio la conferenza stampa nell’atrio del Policlinico Agostinodove il Pontefice è ricoverato da oltre un mese. La notizia arriva nello stesso giorno in cui la Santa Sede ha comunicato, confermandolo ai cronisti, che sempresi affaccerà dal decimo piano dell’ospedale in occasione dell’Angelus. Le dimissioni dal nosocomio avverranno quindi nel pomeriggio. Il ricovero del 14 febbraio scorso disi era reso necessario a causa di un’insufficienza respiratoria acuta dovuta ad una infezione polimicrobica. Tutto ciò aveva causato una polmonite bilaterale severa che, come rivelano i, ha portato ilin pericolo di vita per due volte.