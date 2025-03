Thesocialpost.it - Papa Francesco lascia il Gemelli: domani le dimissioni dopo oltre un mese di ricovero

sarà dimessodal Policlinico, dove era ricoverato dal 14 febbraio scorso a causa di una grave polmonite bilaterale che ha richiesto cure intensive e un lungo monitoraggio.trentotto giorni di degenza, il Pontefice farà ritorno in Vaticano, dove continuerà la convalescenza sotto stretto controllo medico.La situazione è apparsa critica fin dai primi giorni: secondo quanto riferito dai medici, ilè stato due volte in pericolo di vita. Una condizione resa ancor più delicata dall’età avanzata e da pregresse fragilità respiratorie. È stato sottoposto a ossigenoterapia ad alti flussi e, per alcuni giorni, ha comunicato con estrema difficoltà, quasi senza voce. Il respiro era corto, il torace contratto, le febbri alte e ricorrenti.Nelle settimane successive, grazie alle cure ricevute e a un lento ma costante miglioramento del quadro clinico,ha progressivamente riconquistato autonomia e forza.