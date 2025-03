Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, la verità sulle sue condizioni: "Dovrà reimparare a parlare"

stabili con ulteriori piccoli miglioramenti per quanto riguarda la parte motoria e gli scambi gassosi. Questo l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sededi, dal 14 febbraio ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ancora in cura a causa di una polmonite bilaterale. Bergoglio dunque continua a essere stabile, e questi giorni «sono trascorsi tra terapia farmacologica, fisioterapia motoria e respiratoria, preghiera e attività lavorativa». Alla voce miglioramenti va segnalato anche il fatto che «l'uso dell'ossigeno ad alti flussi va a scendere anche durante il giorno», e che «si conferma la sospensione dell'uso della ventilazione meccanica notturna». Si può dunquedi piccoli, costanti, passi verso il recupero, anche se la parola d'ordine resta “cautela”, soprattutto in relazione alla possibile data delle dimissioni.