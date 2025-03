Thesocialpost.it - Papa Francesco in ripresa: si affaccerà dal Gemelli, domani la benedizione dalla finestra del decimo piano

Il primo saluto pubblico didopo il ricovero del 14 febbraio è previsto per, attorno a mezzogiorno, dal Policlinico Agostinodi Roma. Lo ha annunciato oggi la sala stampa della Santa Sede, confermando che il Pontefice intende affacciarsiper salutare i fedeli e impartire una, pur senza pronunciare la tradizionale preghiera dell’Angelus, che sarà diffusa in forma scritta, come avvenuto nelle ultime settimane.Il gesto, seppur simbolico, segna un momento importante nel decorso della degenza di Bergoglio, che aveva fatto preoccupare per le sue condizioni di salute. Ieri, alcuni movimenti di gendarmi e infermieri dietro le finestre delavevano alimentato le ipotesi di una possibile apparizione. Oggi è arrivata la conferma ufficiale: ilsaluterà i fedeliaffacciata sul cortile del, probabilmente da una pedana interna.