Agi.it - Papa Francesco in dimissioni domani, sarà in "convalescenza protetta"

Leggi su Agi.it

AGI -tornerà a Casa Santa Marta. Lo ha annunciato Sergio Alfieri, capo dell'equipe medica del Gemelli, durante il briefing stampa.uscirà in "". Dovrà stare a riposo per almeno due mesi e i medici sconsigliano di "fare sforzi" e "vedere subito gruppi di persone". Il recupero della parola "speriamo in tempi brevi". Così il referente medico di Santa Marta, Luigi Carbone durante il briefing medico al Gemelli. Carbone ha precisato che non ci sono "paure" ma per il, paziente di 88 anni, ci potrebbero essere delle "riacutizzazioni". "Le infezioni più gravi disono state risolte ma per l'infezione polimicrobica ci vuole tempo", spiega Alfieri. Ecco perchédovrà stare a riposo per due mesi. è evidente chesia dimagrito in questi oltre 30 giorni di ricovero ma, osserva Alfieri, "non lo abbiamo pesato" e "non ci preoccupa".