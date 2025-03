Papa Francesco i medici del Gemelli | Domani verrà dimesso tornerà a Santa Marta

Leggi su Open.online

«La buona notizia è che– sabato 22 marzo – il Santo Padre», a dirlo è l’equipe medica del Policlinicoche ha in cura, durante il briefing informativo per i giornalisti accreditati presso la Sala Stampa dellaSede. «A– è stato poi chiarito da Sergio Alfieri, capo dell’équipe,avrà bisogno di riposo per due mesi».Si tratta del secondo incontro con la stampa, dopo quello dei 21 febbraio scorso, a una settimana dal ricovero del Pontefice. Nelle ultime settimane erano stati diffusi prima un messaggio audio di Bergoglio, poi anche una sua foto, in preghiera nella cappellina dell’ospedale, a riprova delle sue condizioni in miglioramento.In aggiornamentoL'articolo, idel: «» proviene da Open.