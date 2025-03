Papa Francesco i medici del Gemelli | Domani le dimissioni tornerà a Santa Marta

Leggi su Open.online

«La buona notizia è che– sabato 22 marzo – il Santo Padre verrà dimesso,», a dirlo è l’equipe medica del Policlinicoche ha in cura, durante il briefing informativo per i giornalisti accreditati presso la Sala Stampa dellaSede. «A– è stato poi chiarito da Sergio Alfieri, capo dell’équipe,avrà bisogno di riposo per due mesi». Il Pontefice «viene dimesso in convalescenza protetta e non potrà vedere gruppi persone e continuerà la fisioterapia motoria e respiratoria a», hanno aggiunto. «Non è mai stato intubato», si chiarisce, e «non ha mai avuto il Covid». Mentre, sulla perdita della voce, viene aggiunto che «ci vorrà tempo per farla tornare come prima». «Speriamo che il recupero della parola avvenga in tempi brevi», hanno aggiunto i