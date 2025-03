Notizie.com - Papa Francesco ha deciso: “Voglio affacciarmi”. A che ora saluterà i fedeli: c’è tantissima attesa

Un saluto e una benedizione al termine dell’Angelus.è intenzionato ad affacciarsi domani dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma.ha: “”. A che ora: c’è(ANSA FOTO) – Notizie.comDopo settimane di preoccupazioni e di assenza, il Pontefice ha reso noto tramite la Sala stampa vaticano che vuole salutare idalla struttura ospedaliera. Qui è ricoverato per una polmonite bilaterale dallo scorso 14 febbraio.Jorge Maria Bergoglio, insomma, si mostrerà poco dopo le ore 12. Di miglioramento in miglioramento, ilnon ha comunque mai smesso di far sentire la propria presenza. All’esterno del Policlinico, dove ogni giorno si recano in preghiera centinaia di persone, sia nel mondo con i continui appelli alla pace in queste convulse settimane di guerre e negoziati.