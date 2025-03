Tvzap.it - Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede

Leggi su Tvzap.it

una. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (.)Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a lettoLeggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video:si scopre sull’amicoricoverato, come staA più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive sulle condizioni di salute di. Durante queste settimane, i fedeli non hanno mai smesso di pregare e di esprimere la loro vicinanza a Bergoglio, spesso recandosi presso il Policlinico Gemelli di Roma dove il pontefice è ricoverato, sperando in un miglioramento e una ripresa. Il Santo Padre, da parte sua, ha manifestato una grande gratitudine per il supporto ricevuto e, nonostante le cure e i trattamenti lo abbiano tenuto lontano fisicamente dai credenti, non ha mai smesso di inviare messaggi di speranza e di affetto.