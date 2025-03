Cityrumors.it - Papa Francesco è vivo e di buon umore. A morire è la bufala dei complottisti da strapazzo

Leggi su Cityrumors.it

Verrà dimesso dall’ospedale Gemelli nelle prossime ore ed è determinato perché vuole affacciarsi per l’Angelus“Sono ancora.“. A pronunciare queste parole è lo stessodirettamente ai medici e ai suoi collaboratori. E’ una frase non messa tanto lì a caso e non è proprio una coincidenza che a pronunciarla sia stato proprio lui in persona, il Pontefice che sembra tanto non senta tutto quello che gli succede attorno, ma lo sa eccome. E’ stata una delle sue prerogative principali. La sua forza.e di. Aè ladeida(Ansa Foto) Cityrumors.itLa grande notizia e novità della giornata è che, nono solo sta bene, ma ha addirittura intenzione di affacciarsi domani 22 marzo dal Gemelli, poco dopo le 12, per un saluto e per impartire la benedizione dell’Angelus.