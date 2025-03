Dayitalianews.com - Papa Francesco domani si affaccia dal Gemelli per un saluto e una benedizione

Leggi su Dayitalianews.com

Il testo sarà diffuso in forma scritta.ha intenzione dirsi dal Policlinico Agostinodi Roma per une unaal termine dell’Angelus di, 23 marzo, che verrà distribuito in forma scritta come nelle scorse settimane.La notizia è stata diffusa dalla Sala Stampa vaticana. L'articolosidalper une unaproviene da Dayitalianews.