Papa Francesco ai pellegrini di Napoli “Ho sentito il vostro sostegno”

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “In questi giorni hotanto ildi questa vostra vicinanza, soprattutto attraverso le preghiere con cui mi avete accompagnato. Perciò, anche se non posso essere fisicamente presente in mezzo a voi, vi esprimo la mia grande gioia nel sapervi uniti a me e tra di voi nel Signore Gesù, come Chiesa. Vi benedico e prego per voi. E vi raccomando: anche voi continuate a pregare per me. Grazie”. Cosìnel messaggio preparato in occasione del Pellegrinaggio giubilare dell’Arcidiocesi die di altre Diocesi, pronunciato stamane dal cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di, nel corso della messa in Piazza San Pietro. Il messaggio è datato dal Policlinico Gemelli, 22 marzo 2025. “Cari fratelli e sorelle della Diocesi die di tante altre Diocesi presenti – è il messaggio del Santo Padre -, saluto voi e i vostri Vescovi in occasione dei Pellegrinaggi giubilari diocesani che state compiendo.