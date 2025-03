Sbircialanotizia.it - Papa Francesco: aggiornamenti dal Policlinico Gemelli

Leggi su Sbircialanotizia.it

La Sala Stampa Vaticana ha annunciato che, attualmente ricoverato presso ilAgostinodi Roma, intende affacciarsi dalla struttura per offrire un saluto e una benedizione al termine dell’Angelus di domani, che sarà diffuso in forma scritta come avvenuto nelle settimane precedenti. Vatican Media sarà presente per garantire riprese e distribuzione delle . L'articolodalè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.