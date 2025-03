Papa è contentissimo di tornare a casa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.00 "Ildi. Quando lo abbiamo visitato e gli abbiamo chiesto come stava,ha risposto: sono ancora vivo". Così i medici del Policlinico Gemelli durante la conferenza stampa. Immediatamente non potrà incontrare gruppi di persone.Per i riti di Pasqua, eventi e viaggi "si valuteranno i miglioramenti". Durante il ricovero "è sempre rimasto vigile, orientato e presente". E' dimagrito, "ma non ci preoccupa"."Si è sempre alimentato da solo". "E'stato due volte in pericolo di vita"