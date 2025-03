Papa domani si affaccia per l' Angelus

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.25 "Francesco ha intenzione dirsi dal Policlinico Gemelli di Roma per un saluto e una benedizione al termine dell'di, che verrà distribuito in forma scritta come nelle scorse settimane". Lo ha reso noto la Sala Stampa vaticana Ieri il Vaticano aveva fatto sapere che le condizioni di Bergoglio restano"stabili con alcuni piccoli miglioramenti" e che è stato sospeso l'uso della maschera a ossigeno di notte.