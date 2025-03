Velvetgossip.it - Paolo Fox, oroscopo di primavera 2025: classifica dei segni e amore, Vergine in opposizione a Venere, Pesci inarrestabili.

Leggi su Velvetgossip.it

Fox, noto astrologo italiano, ha recentemente condiviso le sue previsioni per la, concentrandosi in particolare sull’e sulla passione. Durante la sua ospitata nel programma di Alessandro Cattelan, Stasera C’è Cattelan, l’astrologo ha offerto un’analisi dettagliata della situazione sentimentale per tutti idello zodiaco, rivelando quali saranno i più fortunati e quali invece potrebbero affrontare delle difficoltà.Le previsioni generali per laNel corso della trasmissione, andata in onda il 22 marzoFox ha affermato che laporterà con sé una serie di opportunità in campo amoroso. L’astrologo ha sottolineato come, a differenza di altre occasioni, in questo contesto possa esprimere liberamente le sue opinioni, senza dover usare frasi vaghe.